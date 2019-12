FORMELLO - Lazio, tornano tutti i titolari: Lulic ok, Patric differenziato

FORMELLO - Via alle prove tattiche, sono pronti a tornare i migliori. Compreso Lulic, nonostante gli accertamenti svolti 24 ore fa in Paideia. Il bosniaco, alle 15, entra regolarmente in campo e partecipa all’intera seduta: sua la fascia sinistra a Cagliari, i controlli clinici riguardavano una botta rimediata un paio di settimane fa, non gli impedirà di giocare in Sardegna. Non è in dubbio, come già trapelato nella giornata di ieri. Gli infortunati di lunga data sono Marusic, Lukaku e Patric (ha svolto un lavoro differenziato al Fersini, recupererà per la Supercoppa), a loro si è aggiunto il nome di Vavro: lo slovacco ha rimediato un problema al ginocchio, rischia uno stop di oltre un mese.

PROVE. Tutti gli altri sono a disposizione. Inzaghi rilancerà i big neanche convocati per la trasferta di Rennes: Strakosha, Radu, Leiva e Milinkovic. Correa, Lulic e Luiz Felipe sono rimasti in panchina (un piccolo ballottaggio si potrebbe aprire tra il brasiliano, in vantaggio, e Bastos). Luis Alberto e Immobile sono stati utilizzati part-time, Acerbi e Lazzari sono stati gli unici titolari spremuti per 90’ in Francia. Faranno tutti parte della formazione di lunedì sera.

