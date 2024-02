Bayern Monaco - Lazio, guai per Tuchel: cinque giocatori a rischio forfait

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Bayern il clima è già di per sé infuocato a causa della delicata situazione che riguarda Tuchel. L'allenatore già sa che dovrà abbandonare la panchina dei bavaresi e inoltre, ma non è questa l'unica notizia negativa del momento. In vista della sfida di Champions contro la Lazio che si giocherà all'Allianz Arena mercoledì 5 marzo, ben cinque giocatori sono in dubbio perché fisicamente non al top. Come riporta la testata tedesca Bild, si tratta di Kim MinJae, Sané, Laimer, Davies e Grabry.

KIM - Il tecnico dei bavaresi ha recentemente affermato che il sudcoreano è tornato dalla Coppa d'Asia con alcuni acciacchi. Il difensore ha giocato le ultime tre (contro Leverkusen, Lazio e Bochum), ma sabato contro il Lipsia è rimasto in panchina. Da valutare la sua presenza nel ritorno degli ottavi di Champions.

SANE' - Anche per il tedesco le condizioni fisiche non sono delle migliori. Il calciatore ha giocato per diverso tempo con diversi dolori al tendine rotuleo ed è uscito dal campo contro il Lipsia per problemi all'inguine. Tuchel ha commentato così la situazione: "Sento che stringe continuamente i denti e morde un po' troppo. Non è completamente libero, nel modo in cui si muove, nel modo in cui scatta, nel modo in cui si ferma. Questo si ripercuote anche sulla precisione dei suoi passaggi. È una fase difficile per lui, con molte perdite di palla. Si trova in una fase ondulatoria di dolore da qualche settimana".

LAIMER - L'austriaco è tornato in campo sabato contro il Lipsia solo quattro settimane e mezzo dopo lo strappo al polpaccio sinistro. I tempi di recupero si attestavano intorno alle sei - otto settimane, ma ha accelerato le tempistiche e contro la sua ex squadra ha addirittura giocato per 25 minuti. Il club non sarebbe così convinto di lasciarlo in campo per troppe partite.

DAVIES e GNABRY - Alphonso Davies è costretto a tre settimane ai box a causa di uno stiramento del legamento interno del ginocchio sinistro, mentre Serge Gnabry sarà probabilemnte assente per una lesione del tendine muscolare dell'adduttore sinistro rimediata undici settimane fa.