Bayern Monaco, Neuer si aggiunge alla lunga lista degli infortunati: il punto

Manuel Neuer preoccupa Thomas Tuchel. Il prossimo 14 febbraio la Lazio sfiderà il grande Bayern Monaco allo Stadio Olimpico di Roma. Stando alla situazione attuale della rosa tedesca, i problemi non sono pochi. Come riporta il portale Sport1.de, Neuer oggi era assente alla seduta di allenamento per "leggeri problemi al ginocchio", in vista del match contro il Leverkusen questo sabato 10 febbraio. Il capitano del Bayern Monaco ha però corso individualmente con un nastro adesivo sul ginocchio sinistro. Come riferiscono sia Bild che Kicker, la sensazione è che il piano di Tuchel è che il portiere torni ad allenarsi con la squadra venerdì e poi sia tra i pali nel duello con la capolista Leverkusen.

Non solo Neuer, oltre al capitano, mancavano anche i nuovi acquisti Bryan Zaragoza per influenza, Serge Gnabry, Peretz, nonché Kingsley Coman, Alphonso Davies, Tarek Buchman e Bouna Sarr, ai box per infortunio da tempo da tempo. Novità invece per Konrad Laimer che è tornato a correre di nuovo dopo uno strappo muscolare al polpaccio. Minjae Kim, reduce dalla Coppa d'Asia, è tornato in campo con i compagni, Dayot Upamecano e Joshua Kimmich sono tornati ad allenarsi mercoledì.