RIVIVI LA DIRETTA - Belgio - Italia 0-1: Tonali porta gli azzurri ai quarti di Nations League

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

UEFA Nations League | 5a giornata

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20:45

Stadio Re Baldovino, Bruxelles

BELGIO - ITALIA 0-1 (11' Tonali)

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne (86' Bakayoko), Debast, Faes, Theate (70' Al-Dakhil); Engels (70' Vermeeren), Onana; Trossard, Openda, De Cuyper (79' Lukebakio); Lukaku. A disp.: Vandevoordt, Sels, Mbangula, Sardella, Mangala, Lokonga, Smets. Ct: Domenico Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (82' Gatti), Frattesi, Rovella (79' Locatelli), Tonali, Dimarco (67' Udogie); Barella (79' Raspadori); Retegui (67' Kean). A disp.: Meret, Vicario, Savona, Maldini, Okoli, Comuzzo, Pisilli. Ct: Luciano Spalletti.

Arbitro: Radu Petrescu (Romania); Assistenti: Ghinguleac (Romania) - Grigoriu (Romania); IV Uomo: Birsan (Romania); VAR: Popa (Romania), AVAR: Chivulete (Romania).

NOTE

Ammoniti: Castagne (BEL), Bastoni (ITA), Onana (BEL), Al-Dakhil (BEL)

Espulsi:

Recupero: 2' ; 3'.

SECONDO TEMPO

90'+3 - Triplice fischio! L'Italia batte il Belgio 0-1 grazie al gol di Tonali. Gli azzurri volano ai quarti di finale di Nations League.

90' - Tre minuti di recupero.

86' - Ultima sostituzione anche per Tedesco: Bakayoko prende il posto di Castagne.

82' - Un'altra occasione enorme per Lukaku! Grande salvataggio di Di Lorenzo, che devia quanto basta il tiro a botta sicura dell'attaccante. Poi Faes colpisce il palo di testa sul cross successivo. Rischia tantissimo l'Italia.

81' - Grave errore di Kean. Servito da Tonali, il centravanti azzurro, da ottima posizione, non ha calciato con i tempi giusti e si è fatto rimontare dalla difesa del Belgio. Ultimo cambio per Spalletti: Gatti prende il posto di Cambiaso.

79' - Altri due cambi azzurri: dentro Raspadori e Locatelli per Barella e Rovella. Sostituzione anche per il Belgio: fuori De Cuyper, dentro Lukebakio.

78' - Belgio vicinissimo al pareggio! Lukaku di testa non trova lo specchio della porta, si salva l'Italia.

76' - Nuovo giallo: è per Al-Dakhil per proteste per un calcio di rigore per il Belgio.

75' - Occasione per l'Italia: Di Lorenzo arriva al cross basso al limite dell'area di rigore, Cambiaso anticipa Kean ma non riesce a calciare.

70' - Due sostituzioni anche per Tedesco: escono Engels e Theate ed entrano Al-Dakhil e Vermeeren.

67' - Doppio cambio per l'Italia: dentro Udogie e Kean, fuori Dimarco e Retegui.

66' - Nuovo ammonito per il Belgio: è Onana, fallo su Barella.

61' - Donnarumma attento un'altra volta: respinta questa volta la conclusione di Openda.

57' - Occasione enorme anche per la squadra di Tedesco: il tiro al volo di Trossard viene parato in angolo da Donnarumma che si allunga. Pericolo per gli azzurri.

55' - Si salva ancora il Belgio! L'Italia è scatenata: prima con Buongiorno, Di Lorenzo e Frattesi che non riescono a concludere verso la porta in area di rigore. Poi ci riprova sempre il difensore che spara alto di testa sul cross di Barella.

54' - Miracolo di Casteels su Retegui! Gran filtrante di Frattesi in profondità per il centravanti azzurro. Parata splendida del portiere del Belgio.

52' - Continua la caccia al pareggio del Belgio: la conclusione questa volta è di Trossard, che termina alta.

50' - Carico il tiro anche Debast, para Donnarumma.

49' - Ci prova subito Engels dalla distanza. Palla alta.

46' - Via al secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo, Italia in vantaggio sul Belgio grazie al gol di Tonali.

45'+1 - Giallo per Bastoni, fallo tattico su Lukaku.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Grandissima occasione per l'Italia! Si passa da Barella a Frattesi fino a Cambiaso che non riesce a trovare Tonali al centro. Chiusura decisiva di Debast dopo un'azione meravigliosa degli azzurri.

42' - SI fa vedere sulla destra Frattesi, che con il cross basso non riesce a trovare né Retegui e né Dimarco in area di rigore.

40' - Si accende la partita! Testa a testa tra Onana e Retegui, richiamati poi entrambi dall'arbitro.

36' - Azione offensiva degli azzurri con Rovella che porta palla sulla destra e serve Barella al limite dell'area. Chiude la difesa del Belgio prima della conclusione del centrocampista.

31' - Prova a farsi avanti il Belgio, ma l'Italia tiene bene e respinge ogni attacco.

27' - Primo ammonito del match: giallo per Castagne per un brutto fallo su Tonali.

24' - Ci prova dalla lunga distanza Rovella. Palla alta.

21' - Punizione pericolosa di Dimarco, allontana Debast.

16' - Ottima uscita palla della squadra di Spalletti che supera il pressing del Belgio. Sbaglia poi il lancio Tonali.

11' - GOOOOOL DELL'ITALIA!!! Vantaggio azzurro con Tonali, che segna a porta vuota dopo l'assist sulla fascia di Di Lorenzo. È 0-1!

6' - Ci prova al volo Frattesi, Casteels blocca.

4' - Gira palla l'Italia e cerca il varco giusto per far male al Belgio.

1' - Inizia il match!

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Belgio - Italia, gara valida per la quinta giornata di Nations League. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles gli azzurri cercheranno di dare continuità ai buoni risultati ottenuti nei mesi scorsi: manca un solo punto per i quarti di finale. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:45.