SONDAGGIO - Lazio - Cluj, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una Lazio diversa nell'undici titolare ma non meno caparbia porta a casa una vittoria importantissima contro il Cluj e rimanda il discorso qualificazione all'ultima giornata del girone E di questa Europa League. Basta il gol di Joaquin Correa al 25' per superare i romeni, un 1-0 difeso con le unghie e con i denti fino al termine dei 90 minuti. Vota il migliore in campo dei biancocelesti per quanto riguarda questa Lazio - Cluj con il sondaggio de Lalaziosiamonoi. CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO

EUROPA LEAGUE, LE CHANCE DI QUALIFICAZIONE DELLA LAZIO

LE PAGELLE DI LAZIO-CLUJ

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE