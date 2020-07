Lazio, Milinkovic: “Abbiamo dato fastidio alla Juve e ci riproveremo l’anno prossimo tutti insieme”

La sua rete di fatto ha cambiato la gara. Ci ha pensato il Sergente Milinkovic a riaprire i giochi nel match che la Lazio stava perdendo all'Olimpico contro il Cagliari. Ha lottato insieme alla squadra per raggiungere l'obiettivo e alla fine la squadra di Inzaghi ce l'ha fatta. Queste le parole del serbo ai microfoni di Dazn: "Abbiamo iniziato bene con ottime partite, poi c'è stato il Covid, ci siamo fermati e non siamo più tornati come prima. Abbiamo però raggiunto un ottimo obiettivo che rincorrevamo dal primo giorno. Sentiamo di essere una famiglia e siamo rimasti fino alla fine, la squadra era un po' corta, ora ci pensa il club per la prossima stagione. Cercheremo di vincere tutte e tre le partite restanti, prima di riposare un po'. Abbiamo dato fastidio alla Juve quest'anno, anche il prossimo anno sarà così perché vogliamo dare continuità e andare più forte anche in Champions. In campo con Luis Alberto ci capiamo alla perfezione, siamo tutti uniti anche fuori e l'anno prossimo si va avanti tutti insieme!".

Lazio, caccia al secondo posto: le differenze in base al piazzamento

Diritti TV, giovedì nuova assemblea della A: si decide sui fondi

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 24-07 alle 12.04