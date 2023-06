Sarri, una passione infinita: "Amo il ciclismo, la mia anomalia è stata il calcio. A Formello..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri apre le porte di casa a Riccardo Magrini, ex corridore e ora storica voce di Eurosport per il ciclismo. I due si conoscono, sono amici, parlano come se stessero tra loro, senza telecamere, di una grande passione comune: quella per la bici. Il ciclismo è il primo amore di Sarri, non l'ha mai nascosto. Il Comandante svela tanti aneddoti, ricordi, si commuove anche quando riceve un videomessaggio e dei regali dal suo idolo Francesco Moser. Sarri è appassionato di bici, di ciclismo, il suo primo sport, quello di famiglia. Queste le sue parole a Eurosport.it

PASSIONE - La mia era una famiglia di ciclisti: babbo, nonno, zii. Era una famiglia in cui si mangiava pane e ciclismo, l’anomalia per me è stata il calcio, non il ciclismo.

PRIMO SARRI - Secondo me ero un buon ciclista e un giocatore di calcio mediocre, ma avere alle spalle una famiglia di ciclisti mi pesava un po’, sentivo la responsabilità di dover vincere, anche se loro non mi hanno mai fatto pressione. Poi avevo tutti gli amici che giocavano a calcio e ho cominciato anche io, ma la grande passione per il ciclismo è rimasta.

SOPRANNOME E CARATTERISTICHE - Qui nei paesi toscani ci si conosce per soprannome, Parapei era il soprannome di mio nonno e l’ho scritto anche davanti a casa in suo ricordo. Io ero Parapeino, perché ero il piccolo di casa, anzi Parapeino secco perché a un certo punto ho cominciato ad alzarmi, sono arrivato a un metro e 87, ma pesavo 69 kg. Caratteristiche? In salita facevo fatica, ero più un passista veloce, mi divertiva molto fare le discese. Oggi nel gruppo sarei un corridore da classica del Nord, non tanto da grandi giri. Un Van Aert? Magari, forse è un po’ troppo.

IMPATTO - Il mio primo ricordo del ciclismo è un Giro vinto da Gimondi all’ultima tappa su Anquetil, mi sembra. Anche se poi la passione vera, la fulminata, me l’ha data Francesco Moser. Quando giocavo a calcio, calcolavo le ammonizioni per farmi squalificare quando c’era la Parigi-Roubaix con lui. Moser lo seguivo con una passione enorme.

INCONTRO - L’ho conosciuto in Versilia. Era una mattina, lui era ai primi anni di professionismo e stava recuperando dopo un’operazione alle tonsille mi sembra, io andavo in bici e lo vidi passare con la maglia della Filotex (la prima squadra Pro di Moser ndr). Lo conoscevo perché l’avevo seguito già da dilettante, quando era alla “Bottegone” (squadra dilettantistica toscana ndr), mio padre mi diceva: “Guarda che lì hanno un ragazzo molto forte” e quindi andavamo a vedere alcune sue gare da dilettante qui in Valdarno.

Segue un video in cui Moser saluta Sarri, gli mostra la stanza museo con i suoi trofei: “Ti faccio anche l’in bocca al lupo per la prossima stagione con la Lazio e mi raccomando salutami tuo padre, Amerigo, che ho conosciuto in diverse occasioni”. E poi un regalo per il Mister: una maglia di Moser e un libro dedicato a tutte le bici utilizzate in carriera dallo Sceriffo, Sarri appare molto toccato da questo momento: “Per me è una grande emozione pensare che lui abbia dedicato a me dieci minuti, lo ringrazio tanto per il tempo e per i regali che mi ha fatto. Lui per me è stato e sarà sempre un idolo, per Moser mi emoziono davvero”.

PIRATA - L’illuminazione totale l’ho avuta con Marco Pantani, un fenomeno.

DIFFERENZE TRA CICLISMO DI IERI E DI OGGI - Noi cominciamo ad avere un’età in cui si pensa che il passato sia sempre più bello. La differenza con gli altri sport, è che nel ciclismo c’è la strada, quindi la fatica e il sacrificio sono gli stessi di sempre. Credo che oggi siamo fortunati a vivere un periodo in cui ci sono 3-4 interpreti di grandissimo livello, spregiudicati, che rendono le corse spettacolari e non solo negli ultimi dieci km. Quello che vedo in questa generazione, l’ho visto in poche altre.

SARRI ALLENATORE E LE GARE - Io le corse spesso me le riguardo la notte, perché la sfortuna è che aprile, che è il mese delle classiche, comincia a essere il mese decisivo per le stagioni calcistiche. Maggio non ne parliamo neanche. Quindi azzero telefonino, televisione e non guardo nulla. Poi alle nove, alle dieci, quando stacco definitivamente dal mio lavoro, mi rilasso e mi guardo tutta la tappa o tutta la corsa.

A FORMELLO - Noi alla Lazio abbiamo una serie di fisioterapisti che sono grandi appassionati di ciclismo, quindi quando sono lì a lavorare, a fare massaggi, guardano anche le corse. Il giorno dell’ultimo Giro delle Fiandre, io ero a fare la doccia dopo la partita (Monza-Lazio ndr), loro sono mi sono venuti vicino, dove mi stavo lavando e allora gli ho detto: “Via tutti, non mi dite nulla, sennò vi do una testata sul setto nasale” (ride ndr).

GANNA E IL RECORD DELL'ORA - Sarri si scagliò contro la poca attenzione data dalla stampa sportiva italiana al record di Filippo Ganna. Era l'ottobre del 2022 e lo fece in conferenza stampa, ora torna sull'argomento: "Non si può relegare in fondo alle pagine di giornale una prestazione di questo genere, lo trovai un insulto allo sport, nemmeno al ciclismo in particolare. Era un qualcosa da esaltare, poi magari noi abbiamo questo mito del record dell’ora perché siamo appassionati di ciclismo, ma mi sembra che sia stato un evento sottovalutato in modo enorme e disturbante.

Segue videomessaggio con un saluto di Filippo Ganna e Alberto Bettiol: "Salve mister, grazie per le belle parole che spendi per noi tutti. Sei sempre invitato, quando vorrai, per venirci a vedere. Ci farebbe tanto piacere incontrarti. Sei un grande, un saluto".

DIFFERENZE TRA CALCIO E CICLISMO - Penso nel ciclismo ci sia un’attenzione al particolare che nel calcio ancora non c’è. La differenza è che nel calcio si fa un gioco e nel ciclismo uno sport. Nel calcio può essere più importante l’abilità tecnica di una condizione fisica al top, mentre sulla bici se non stai al massimo a livello fisico, non c’è soluzione. Penso che nel ciclismo i ragazzi siano molto avanti anche a livello di cura dell'alimentazione, di reintegro. L’alimentazione è una nuova frontiera di miglioramento, questo lo sostengo da dieci anni e ora per fortuna siamo migliorati rispetto a quello che era negli anni ’70-’80, ma anche agli inizi del 2000. Poi anche la meccanica è un fattore, le bici che hanno ora i ragazzi sono fantastiche.

SARRISMO E LANDISMO, CONCETTI ROMANTICI - Landismo e Sarrismo, lo dicevo a Luca Gregorio (collega di Magrini in telecronaca su Eurosport ndr), sono quelle filosofie bellissime, ma quasi sempre perdenti. Però, come mi scrisse Luca una sera, il bello è il viaggio e non tanto la meta. A noi piace la bellezza del cammino, poi se la meta è la vittoria ancora meglio, ma non è l’unica cosa che conta.

MIKEL LANDA - Lui avrebbe le qualità per essere un corridore vincente, ma sai sono quelle evoluzioni che negli sportivi ci sono. Ho visto tanti calciatori che a 20 anni ti danno la sensazione di poter essere dei crack e invece poi cinque anni dopo sono rimasti gli stessi. Non so se è una mancata evoluzione di potenziale fisico o invece una mancata evoluzione mentale. Forse a Landa manca qualcosa, ma ha ragione Luca: Landa è molto bello da vedere.

Arriva anche un video saluto di Gianni Bugno per mister Sarri.

GIRO E CORRIDORI DI OGGI - Oggi quelli che preferisco sono Pogacar e poi Van Aert per quanto riguarda le corse di un giorno. Tutti dicono che il Giro sia stato brutto, per me è stato normale. Ci fossero stati Pogacar, Vingegaard, Van Aert, Van der Poel, allora veniva fuori più spettacolare. Ma anche se fosse rimasto dentro Remco, poteva diventare più divertente, perché la corsa s’è ristretta a due corridori che per caratteristiche non possono regalare grande spettacolo: Roglic ha la sparata, ma è uno che prova a 800 metri dall’arrivo. Mister G (soprannome di Geraint Thomas) è un trattore, è uno che ha una potenza mostruosa, però non ha grandi cambi di ritmo, di velocità, per tirar fuori delle corse spettacolari. Le due squadre predominanti del Giro, Ineos e Jumbo, avevano interesse a mantenere un tipo di corsa che fino a 7-8 anni fa avremmo ritenuto normale. Oggi si esce magari con l’amaro in bocca, perché siamo abituati a più spettacolo. È stato comunque un buon Giro, ma sarebbe bello recuperare certi interpreti e convincerli a partecipare al Giro. Mi rendo conto che è difficile, perché la differenza col Tour, mi sembra quella che c’è tra la Serie A e la Premier. Loro hanno un potere economico e mediatico superiore. Speriamo si possa colmare.

IL MOMENTO DEL CICLISMO ITALIANO - Questo è un periodo d’attesa, abbiamo corridori che possono far bene nelle corse di un giorno, forse manca quello che può dare visibilità al sistema, far appassionare i giovani a questo sport. Io personalmente essendo un amante di questo sport, che Pogacar sia sloveno o italiano m'importa poco, ma capisco che per il sistema sia importante avere un italiano che trascini un po’ tutti.

Infine per Mister Sarri ancora un videomessaggio di saluto, stavolta dal Presidente della Federazione Italiana Ciclismo, Cordiano Dagnoni, che dice: “Ciao mister, volevo ringraziarti perché tu sei un grande promotore della nostra disciplina e avere un tifoso come te, in un mondo grande come quello del calcio, è tanta roba. Grazie per le belle parole che spendi per noi. Devo venire a trovarti e fare uno scambio di maglie, visto che abbiamo anche lo sponsor in comune (Mizuno ndr). Io ti darò quella della Nazionale e tu mi darai quella della Lazio”. A Sarri, in regalo, viene consegnato un libro con dedica sulla storia della nazionale italiana di ciclismo e la maglia autografata dal quartetto che a Tokyo vinse l’oro olimpico su pista e una spilla della Federazione. “Sentire amore dal mondo del ciclismo mi emoziona, perché sono io a veder loro come degli idoli e quindi vedere questa corrispondenza di sentimenti mi emoziona davvero”.

Pubblicato il 28/06 alle 11.08