AURONZO GIORNO 11 - La Lazio saluta il Cadore: arrivederci al 2021 - FOTO&VIDEO

AURONZO DI CADORE - Arrivederci all'estate 2021. La Lazio saluta le Tre Cime di Lavaredo al termine del tredicesimo ritiro estivo ad Auronzo. I biancocelesti sono entrati nel pullman per far ritorno a Venezia e da lì imbarcarsi sull'aereo per Roma. La preparazione atletica riprenderà lunedì, dopo due giorni di pausa, a Formello. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO