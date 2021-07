AURONZO GIORNO 19 - Lazio, finisce il ritiro: ci si rivede il 31 a Formello

AURONZO - Il ritiro della Lazio è finito. Diciannove giorni di allenamento, anzi, di addestramento. Allenatore nuovo, un cambio di filosofia netto rispetto al passato. Mister Sarri ha comandato il gruppo - orfano dei nazionali Acerbi, Immobile e Correa - cercando di inculcare fin dalle primissime sedute la propria idea di calcio. Un insegnamento tattico continuo, per reparti la mattina, di squadra nelle sgambate pomeridiane. Quattro amichevoli, tre vittorie e un pareggio ieri contro il Padova nell'ultimo test a cui è seguita la cena offerta dal tecnico biancoceleste. Oggi si è conclusa la prima parte della preparazione atletica, la rosa ha lasciato l'hotel Auronzo intorno alle 9.20 e a breve partirà dall'aeroporto di Venezia per fare ritorno a Roma. Ora ci saranno 48 ore di riposo prima del prossimo raduno, programmato a Formello per sabato 31 luglio. Il 2 inizierà la seconda fase a Marenfield.