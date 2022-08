Calciomercato, Escalante che intrigo tra Valladolid e Cremonese: il retroscena

Il centrocampista argentino sembrava vicinissimo al Valladolid, ma sono sorti problemi tra il giocatore e il club spagnolo.

Sembrava fatta con il Valladolid, poi il colpo di scena. Gonzalo Escalante abbraccia la Cremonese e lo fa in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Le cifre verranno chiarite nelle prossime ore. L'accordo con il Valladolid - affare a titolo definitivo da 1,5 milioni e 500 mila euro di bonus - era vicino al traguardo, ma non s'è raggiunto quello tra Escalante e la società presieduta da Ronaldo. Il club iberico non poteva garantire al giocatore lo stesso stipendio percepito in biancoceleste (1,4 milioni di euro) e così ha chiesto alla Lazio di pagare una percentuale rilevante (intorno al 30%) dell'ingaggio dell'ex Alaves. Proposta declinata e l'operazione s'è bloccata. In quello spiraglio s'è inserita la Cremonese che ha trovato l'accordo con la Lazio proponendo un prestito, ma una cifra superiore per il riscatto rispetto a quanto garantiva il Valladolid. Intesa trovata poi anche con il giocatore. La Lazio, inoltre, cedendo il giocatore in Italia mantiene i benefici previsti dal Decreto Crescita. Così si spiega l'approdo di Escalante a Cremona, un'operazione a sorpresa: nata e chusa nel giro di 24 ore.

