Calciomercato Lazio, fatta per Escalante alla Cremonese: i dettagli

E' fatta per Gonzalo Escalante. Operazione a fari spenti, la Cremonese ha chiuso per il centrocampista della Lazio in questi minuti. Come riporta gianlucadimarzio.com, il giocatore arriva in prestito dal club biancoceleste e adesso si attendono solo le visite mediche per poi siglare la firma del contratto. Solo giorni fa, il Real Valladolid ha presentato un'offerta sulla base di 1,5 milioni di euro più 500 mila di bonus per il centrocampista appena tornato dal prestito dal Deportivo Alavés. Ad oggi però ecco arrivare la fumata bianca tra la Lazio e il club neopromosso in Serie A.