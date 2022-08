Calciomercato Lazio, Acerbi verso l'Inter con il Marsiglia sullo sfondo. E Marotta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi si è promesso all'Inter di Simone Inzaghi. Il difensore, finito ai margini della Lazio, è pronto a cambiare l'aria e potrebbe fare al caso dei meneghini a caccia di un centrale dopo l'addio di Ranocchia. Il mister nerazzurro non fa che ripetere che numericamente nel reparto arretrato manca una pedina e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo. Dopo l'incontro tra Pastorello e Lotito, i biancocelesti hanno aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il numero 33, però, deve rinunciare alle mensilità di luglio e agosto per permettere all'affare di andare in porto. L'Inter è la prima scelta dell'ex Sassuolo che per ora ha messo in stand by la proposta arrivata dal Marsiglia. Un accordo che potrebbe essere trovato in questa settimana, anche se dalla Pinetina non sottovalutano le alternative. I 34 anni di Acerbi sono una condizione che viene presa in considerazione visto che l'Inter è già la squadra più "vecchia" della Serie A. Le alternative arrivano dall'estero e portano i nomi di Akanji e Chalobah. Il primo ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund ma, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a rinnovare di un anno per trasferirsi in Italia in prestito. Il diritto di riscatto chiesto dai tedeschi oscilla tra i 15 e i 20 milioni, una cifra considerata troppo alta. Diverso il discorso per il 23enne del Chelsea consigliato da Lukaku. I Blues lo cedono solo in prestito secco senza possibilità di riscatto essendo un profilo in cui credono. Acerbi resta il favorito, ma attenzione alle sorprese della dirigenza nerazzurra.