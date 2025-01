Calciomercato Lazio | Casadei, attesa biancoceleste: lo scenario

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio rimane in attesa di una risposta dal Chelsea per Casadei. L’offerta è sul tavolo da ieri, era stata ritoccata, si confida in un sì dei Blues. Come detto ieri, si può anche scavallare alla giornata di domani, non è detto che la risposta del Chelsea arrivi oggi. La Lazio ha proposto 13 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita, il Chelsea chiedeva 16 milioni di euro. Si attende un segnale da Londra, se la risposta degli inglesi dovesse essere negativa, allora si virerebbe su altri profili. Resta in piedi la pista che porta a Reda Belahyane, nonostante le smentite di alcuni, il marocchino è profilo che piace molto a Formello. Mentre è quasi tramontata del tutto la candidatura di Jacopo Fazzini. Ivan Ilic è stato proposto dai suoi agenti che stanno cercando una sistemazione dopo la trattativa naufragata con lo Spartak Mosca. Per ora, però, quella del serbo è un’ipotesi remota.

