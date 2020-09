Calciomercato Lazio, cessioni e Hoedt: le priorità del momento

Il calciomercato sta per entrare nel rettilineo finale. Mancano pochi giorni alla scadenza del 5 ottobre e in casa Lazio si lavora per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le cessioni rappresentano le priorità assolute. Serve l'uscita di uno tra Bastos e Wallace per sbloccare le ultime entrate: la chiave di tutto è l'indice di liquidità, parametro finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario a breve termine (con il quale in tanti stanno facendo i conti). Per ufficializzare Fares (che ieri si è già allenato in biancoceleste) è necessaria una cessione entro venerdì alle 12.

HOEDT - Legato alle cessioni è anche l'acquisto del nuovo difensore. Inzaghi ha dato il suo ok su Wesley Hoedt e la società è pronta ad assecondarlo: per l'allenatore sarebbe un difensore già inserito nei piani tattici. L'olandese è fuori dai piani del Southampton e la Lazio sarebbe pronta a riprenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'operazione è già avviata, la fumata bianca non è troppo lontana.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU ADEKANYE - SPEZIA

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO