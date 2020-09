Calciomercato Lazio: lo Spezia chiama, ma Adekanye (per ora) non risponde

Lo Spezia ha chiesto informazioni, lo vorrebbe regalare a Italiano per rinforzare il pacchetto offensivo. Bobby Adekanye può diventare uomo mercato, piace ai liguri che stanno creando un gruppo che abbini gioventù e talento. La pista però non si scalda, l’entourage del giocatore nicchia, non c’è stata un’apertura netta. Anche la Lazio, dal canto suo, sta valutando: il mercato non è ancora chiuso, in attacco la situazione è di calma solo apparente. Caicedo non è certo della permanenza, fino al 5 ottobre possono esserci novità: piace al Genoa (ma c’è l’ostacolo ingaggio), occhio anche a movimenti dall’estero, Caicedo può garantire un incasso di 5-6 milioni e un’altra plusvalenza a bilancio.

SITUAZIONE - L'olandese no, andrebbe via solo in prestito, la Lazio non vuole privarsene in modo definitivo. Mandare via ora Adekanye non garantirebbe posti in lista (è un Under 22), non porterebbe un guadagno economico e potrebbe essere un azzardo anche a livello numerico. Inzaghi potrebbe ritrovarsi improvvisamente con l’attacco scoperto, inoltre Bobby ha caratteristiche particolari: velocità e dribbling nello stretto, solo lui e Correa le possiedono nel pacchetto offensivo della Lazio (anche per questo Tare è alla ricerca di una mezzala offensiva in grado di saltare l’uomo), non è un dettaglio da trascurare. Bobby per ora rimane a Formello, la sensazione - confermata dall’agente del giocatore - è che la soluzione Spezia non sia prioritaria. Adekanye aspetta, il mercato è aperto, può sempre riservare sorprese, ma l'olandese al momento non sembra in procinto di lasciare la Lazio.

