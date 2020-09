Calciomercato Lazio, lo Spezia sonda il terreno per Adekanye

Bobby Adekanye è tornato ad allenarsi agli ordini di Inzaghi dopo aver saltato il ritiro a causa di alcuni valori alterati rilevati nel test sierologico effettuato al rientro a Formello. L'olandese, autore di un gol nello scorso campionato, completa il pacchetto offensivo della Lazio, unico giocatore con caratteristiche simili a Correa lì davanti. Nelle ultime ore, però, sul giocatore s'è mosso lo Spezia che è alla ricerca di un giovane di prospettiva per completare il suo attacco: il club ligure - secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio - ha sondato il terreno per un'operazione in prestito. Situazione ancora embrionale, chissà che non possa svilupparsi nei prossimi giorni.