Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra sicuri: Hoedt vuole tornare

Poco meno di un mese e anche questa sessione di calciomercato sarà alle spalle. Prima di questa data però in casa Lazio dovranno essere fatti almeno due acquisti: un difensore e una mezz'ala. Il presidente Lotito solo due giorni fa ha confermato: "Arriverà anche altro" anche se il nome per ora rimane di quelli top secret. In queste settimane se ne sono ipotizzati parecchi: Kumbulla in primis, poi un calciatore tedesco, poi Kim Min Jae nessuno però è stato mai confermato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei a questi si aggiunge anche il nome di una vecchia conoscenza che si chiama Wesley Hoedt: il sito inglese onefootball.com ha infatti rilanciato un'indiscrezione che parlerebbe di tre offerte per l'olandese di cui due dal Belgio e una dall'Italia senza specificare quale sia il club interessato. Lo stesso ha fatto Dan Sheldon, reporter di The Athletic UK, che ha confermato queste offerte. Dal canto suo Hoedt non ha mai negato di essere rimasto molto legato alla Lazio e di amare l'Italia, dichiarando solo qualche tempo fa che se potesse tornare indietro farebbe scelte diverse. Da capire se la Lazio vorrà puntare su un cavallo di ritorno o meno.

