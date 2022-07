Calciomercato Lazio, De Laurentiis ufficializza: "Mertens - Napoli è addio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dries Mertens non sarà un giocatore del Napoli nella prossima stagione. La telenovela rinnovo è stata chiusa dal presidente Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Radio Kiss Kiss. In un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera, il numero uno azzurro ha chiarito: "C'è stato il saluto ufficiale a Mertens". Nei giorni scorsi lo stesso De Laurentiis aveva rivelato che Mertens aveva rifiutato l'ultima offerta partenopea da 2,4 milioni a stagione. Il belga ora sarà libero di trovarsi una nuova squadra, con Maurizio Sarri che può rappresentare una forte tentazione. La Lazio al momento è concentrata su secondo portiere, centrocampista e terzino sinistro, ma il richiamo di un nome affascinante come quello dell'ormai ex numero 14 del Napoli potrebbe spingere il club biancoceleste a un fuori programma che farebbe impazzire i tifosi.