Calciomercato Lazio, idea Belotti per l'attacco: Ciro chiama il 'Gallo'

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Dopo il putiferio che si è scatenato sui social, meglio fare chiarezza. Belotti attualmente è un calciatore svincolato ed è libero di scegliere in autonomia la sua prossima squadra. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti frequenti con la Roma, che avrebbe avuto l'ok da parte del Gallo per un eventuale trasferimento in giallorosso. Questo non esclude che la Lazio possa fare un sondaggio per capire l'evolversi della situazione. Punto primo perché la Roma non ha ancora venduto Shomurodov. Punto secondo perché Belotti non ha ancora firmato niente con i giallorossi. Come si inserisce la Lazio all'interno di questo discorso? È stata un'iniziativa di Immobile, che parlando con il suo amico gli avrebbe proposto di sposare i colori biancocelesti. Così come scritto stamattina, nessuna trattativa in essere. Nessun contatto ancora con gli agenti. Per ora è solo un'idea di fine luglio. Il Gallo ne ha parlato con Ciro. Messa così non dovrebbe essere difficile da capire.

Una voce che aveva iniziato a diffondersi nella serata di ieri. Rumors che a distanza di poche ore trovano delle conferme importanti: la Lazio starebbe pensando ad Andrea Belotti. Accantonata la pista Mertens (mai confermata dalla società), il nome nuovo per l'attacco è quello del Gallo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta molto più di una semplice idea. Nelle prossime ore infatti potrebbero esserci dei contatti tra la dirigenza biancoceleste e l'entourage del calciatore, andato a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. È libero di firmare a parametro zero, questo fa di Belotti un affare di mercato. Non a caso su di lui si sono posati gli occhi di diversi club, italiani ed esteri (dalla Roma al Borussia Dortmund). Ma la Lazio ha un'arma segreta per convincere l'attaccante classe 1993. È l'amico e collega di reparto, Ciro Immobile, suo principale sponsor. I due hanno condivisio l'esperienza al Torino e in Nazionale. Sono molto legati e questo potrebbe fare la differenza nella scelta di Belotti, che a breve dovrà prendere una decisione sul suo futuro.

