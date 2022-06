Calciomercato Lazio, il Monza fa sul serio per Casale: l'offerta

Romagnoli e Casale sono i due obiettivi della Lazio. La società biancoceleste però al momento è ferma e il Monza si fa avanti per Casale...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il mercato della Lazio, dopo aver chiuso Marcos Antonio, è fermo. I biancocelesti a pochi giorni dal ritiro non hanno ancora preso un difensore tra Romagnoli e Casale, obiettivi principali per la retroguardia. Proprio per quanto riguarda il classe 2000 del Verona, la Lazio deve prestare attenzione alla concorrenza, in particolar modo quella del Monza. Il club di Galliani e Berlusconi, infatti, dopo aver chiuso per Ranocchia, vorrebbero portare in Lombardia un altro difensore e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, si sarebbero fatti avanti per Nicolò Casale. Al Verona, infatti, il duo monzese avrebbe formulato un'offerta da ben 10 milioni di euro per il centrale, offerta che sembrerebbe soddisfare le richieste degli scaligeri. Una cifra importante, dunque, che potrebbe bastare per chiudere la trattativa, anche se per farlo prima sarà necessaria l'approvazione del calciatore. In attesa di conferme, comunque, la Lazio avrà il compito di risolvere la propria situazione e tornare prepotentemente sul mercato per dare a Sarri la squadra che chiede.

Pubblicato il 25/06