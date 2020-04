Calciomercato Lazio, Mundo Deportivo insiste: “Il Barça vuole Luiz Felipe”

Un accostamento già sentito - ma non smentito -, che dalla Catalogna rilanciano senza troppi indugi: “Il Barcellona è su Luiz Felipe”, riporta Mundo Deportivo. Testata legata profondamente al club catalano, che nella giornata di ieri ha stilato una lista dei principali 7 obiettivi di casa Blaugrana. Tra questi (Laporte, Lautaro Martinez, Ndombelé, Neymar, Fabian Ruiz e Upamecano) spicca il centrale biancoceleste, considerato una pista low cost rispetto ai colleghi Laporte e Upamecano. “Il difensore della Lazio stava disputando una grande stagione prima dello stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus - scrive Mundo Deportivo -. I suoi 187 cm di altezza non gli impediscono di essere un giocatore veloce e deciso ('resolutivo', ndr)”. Il brasiliano rappresenterebbe un obiettivo da non sottovalutare perché “comunitario - continua il portale catalano -, e in scadenza nel 2021”. E qui c'è un errore. Tralasciando il fatto che il rinnovo del brasiliano figuri attualmente nella 'to do list' del presidente Lotito, l'attuale contratto (800.000€ a stagione) scade in realtà nel 2022. Non che questo sposti molto nel portafoglio multimilionario del Barcellona, certo, ma resta un fattore da tenere in considerazione. Con o senza rinnovo, Luiz Felipe non andrà in scadenza il prossimo anno. Poi fare i conti con un'offerta del club di Messi&Co. sarà un altro paio di maniche.

