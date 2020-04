Calciomercato Lazio, Hagi Jr fa discutere in Romania: Raducioiu lo attacca, Sumudica lo difende

L'interessamento della Lazio per Ianis Hagi è ormai cosa nota, se ne parla da settimane tra i media italiani, inglesi e romeni. Soprattutto nel Paese natìo del trequartista ora in forza ai Rangers di Glasgow si discute molto del futuro del figlio di Georghe Hagi e di come potrebbe impattare eventualmente sul campionato italiano. Dura critica da parte di Florin Raducioiu, opinionista e allenatore con un lungo passato da giocatore che negli anni '90 lo ha portato anche in Italia tra Milan e Brescia, il quale ai microfoni di Radio Musica Television ha dichiarato: "Dobbiamo tenere conto della sua annata non positiva ed abbastanza travagliata al Genk, nei Rangers ha alternato delle buone prestazioni ad altre deludenti ed è questo il grande problema, è piuttosto incostante. Non credo che sia pronto per un esperienza alla Lazio da protagonista, in questo momento sarebbe davvero difficile per lui trovare un posto da titolare nello scacchiere di Inzaghi". Alle dichiarazioni di Raducioiu ha voluto rispondere Marius Sumudica, attuale tecnico del Gaziantep, che ai microfoni di Digi Sport ha commentato: "Inizialmente non mi piaceva Hagi. Messo sotto pressione si arrendeva facilmente. Ma è un giocatore speciale, più elegante del padre. Sa giocare con entrambi i piedi, ha qualcosa in più. Mi fido di Ianis, penso che crescerà. Non so dire se giocherà nella Lazio, ma deve avere fiducia per arrivare a giocare in Nazionale. La sua posizione? Lo userei come numero dieci, dietro l'attaccante. Deve avere palla tra i piedi, in Italia la ricevi a trenta metri dalla porta, cosa che non succede in Scozia". Solo il tempo sa a chi darà ragione.

