Calciomercato, l'ex Lazio Felipe Anderson verso la cessione. Ma il West Ham spara alto

Quella di Felipe Anderson alla Lazio è stata una storia fatta di alti e bassi, ma il brasiliano ha sicuramente lasciato di sé a Roma il ricordo di tante belle giocate. In questi giorni si è già parlato di un interesse del Napoli per l'ex biancoceleste, da due stagioni in Premier League, e adesso dall'Inghilterra arriva la notizia che il West Ham sarebbe disposto a cederlo. Secondo il Mirror, infatti, il club londinese starebbe valutando la partenza di Felipe Anderson, ma spara alto sul prezzo: servono almeno 48 milioni per strapparlo agli Hammers, con cui il brasiliano ha un contratto fino al 2022. Felipetto può tornare in Italia, ma serve un investimento molto importante, difficile da immaginare in giorni come questi.

