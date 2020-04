Calciomercato, Felipe Anderson torna in Italia? Lo segue il Napoli

Un amore mai sopito davvero, quello tra la Lazio (i laziali) e Felipe Anderson. Partito nell'estate 2018 alla volta dell'Inghilterra, Londra, per accasarsi al West Ham, Trasferimento doloroso ma necessario per il Pipe, che considerava ormai chiuso il proprio ciclo in biancoceleste. Dopo due stagioni in chiaroscuro sotto i cieli grigi d'oltremanica, però, il richiamo del sole si è acutizzato. L'Italia lo aspetta e lo tenta, dal Lazio alla Campania. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il Napoli sarebbe alla ricerca di un esterno e la suggestione Felipe Anderson è iniziata a serpeggiare tra le segrete stanze di Castel Volturno. Il Pipe è un sogno, per qualità e costi. L'ingaggio percepito dal brasiliano al West Ham è da giocatore di prima fascia, così come il valore del suo cartellino: la trattativa si presenta tutt'altro che in discesa. Per questo i partenopei si starebbero comunque guardando intorno (Boga, Rashica, Everton Soares e Idrissi gli altri obiettivi), non troppo convinti. Ma allettati all'idea di riportare in Italia un gioiello levigato per cinque stagioni dalla Lazio. Nella più beffarda delle ipotesi, i tifosi biancocelesti potrebbero patire un altro duro colpo al cuore.

