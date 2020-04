Eriksson: “Lazio, sei da scudetto. Giocatori in fiducia, Inzaghi può farcela”

Vent’anni dopo la Lazio è in corsa per lo scudetto. E dalla Svezia, l’ex tecnico tricolore Sven-Goran Eriksson, tifa per i ragazzi di Inzaghi: “La Lazio è quella che gioca il miglior calcio di tutto il campionato. Hanno vinto tante partite con calma e consapevolezza. Vedo i giocatori in fiducia, sanno che possono battere qualsiasi squadra. Proprio come accadeva al mio gruppo vent’anni fa, quando ero io il tecnico. Ci sono molte somiglianze, la Lazio può farcela a vincere lo scudetto”, le parole riportate a Fotboolskanalen. Eriksson è il tifoso speciale di Inzaghi, suo ex calciatore, oggi diventato grande sulla panchina biancoceleste.

Amarildo: "Spiace per la mia Lazio, ma era giusto che il calcio si fermasse"

Calciomercato Lazio, ostacoli e concorrenza: per ora Romagnoli non decolla

TORNA ALLA HOMEPAGE