Calciomercato Lazio, per l'attacco si guarda in Russia: idea Dzyuba

Il mercato non dorme mai. Luogo comune forse, ma niente di più vero. E la Lazio è sempre pronta a muoversi per sondare il terreno, in cerca di pedine capaci di rinforzare la rosa attuale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, un altro nome è finito sul taccuino della società: il russo Artem Sergreevich Dzyuba. Il soprannome descrive bene il profilo, viene infatti chiamato "la torre". Un centravanti da un metro e novantasei, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo e gestito niente meno che da Mendes. E proprio il manager lo avrebbe segnalato alla Lazio. I numeri parlano per lui: capocannoniere attuale della Premier Liga (13 gol e 10 assist in 21 partite), due gol anche in Champions League su 6 presenze. In tutto, quest'anno, ha messo in cascina 15 gol in 28 presenze. Con lo Zenit 67 reti in 167 partite, più 48 assist. Deve compiere 32 anni, nasce calcisticamente nello Spartak, poi va in prestito al Tom Tomsk e al Rostov, conquistando infine la chiamata dello Zenit. A dicembre e gennaio è stato accostato a Milan e Inter, ma anche il Tottenham aveva sondato il terreno dopo l'infortunio di Kane. Mendes sta cercando per il giocatore la soluzione migliore, con la Lazio c'è un ottimo rapporto. I biancocelesti, dal canto loro, cercano un attaccante da aggiungere al trio Immobile, Caicedo, Correa. In corsa ci sono anche Bakambu, Muriqi ed Ekuban, in Romania assicurano che Hagi è sotto osservazione. Chissà che, infine, la Lazio non possa andare a pescare in Russia il suo jolly.