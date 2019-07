Calciomercato Lazio, per Milinkovic il Man Utd si prepara nel weekend

Un'operazione complicata, che potrebbe impiegare giorni per essere portata a termine. E il tempo stringe: il calciomercato inglese chiude i battenti l'8 agosto. Impensabile che il Manchester United si riduca all'ultimo e provi a stringere per Milinkovic Savic solo a un paio di giorni dalla chiusura della sessione estiva. Più probabile, secondo la rassegna di Radiosei, che i Red Devils approfittino della presenza della Lazio in Inghilterra - Igli Tare compreso - venerdì. I mancuniani considerano ancora Milinkovic come prima scelta per sostituire Pogba, anche se nelle ultime ore, nel mirino c'è finito anche Rakitic. I biancocelesti approderanno nel Regno Unito per l'amichevole con il Bournemouth. La squadra biancoceleste raggiungerà in charter la città britannica, a 170 chilometri dagli uffici londinesi del Manchester United. Un incontro è possibile, questo weekend potrebbe essere decisivo: nei giorni scorsi era serpeggiata la notizia di Mateja Kezman - agente del centrocampista serbo - a Manchester per preparare il terreno. Oggi, intanto, la Lazio si incontrerà a Formello. Milinkovic non ha mai perso concentrazione e serenità: segue le voci di mercato, ma continua a impegnarsi al massimo agli ordini d'Inzaghi. In occasione della presentazione dei calendari, Claudio Lotito è stato chiaro: "Non l'ho messo in vendita, ma valuterò le offerte nel rispetto della società e del giocatore". Nel finesettimana, potrebbero esserci importanti sviluppi.

