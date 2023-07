Calciomercato Lazio | Salta Maximiano al Rayo Vallecano: i dettagli

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La trattativa tra Lazio e Rayo Vallecano per il trasferimento di Luis Maximiano in Spagna, al momento, è saltata. Il portiere biancocelste si sarebbe dovuto trasferire in Spagna con la formula del prestito, ma sul riscatto si è arrivati alla rottura: il Rayo Vallecano non è voluto andare oltre il diritto, anche a cifre più alte di 8 milioni, la Lazio invece pretendeva l'obbligo o almeno l'obbligo con condizioni facilmente raggiungibili. Maximiano resta comunque in uscita, anche se a questo punto, avvicinandosi il ritiro, diventa sempre più probabile la sua partenza per Auronzo di Cadore. Si attendono nuovi aggiornamenti sulla questione.