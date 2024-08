Calciomercato Lazio | Tentativo per Alcaraz, il Flamengo attende: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultima settimana di calciomercato è appena iniziata. I biancocelesti aprono solo all’arrivo di un centrocampista. Come riporta il Corriere dello Sport, prima e soprattutto dopo Udine, si è ragionato più sull’arrivo di Alcaraz che di Folorunsho, in quanto jolly in mezzo al campo. Ma il Flamengo ieri attendeva la firma dell’argentino, con i dirigenti brasiliani che sono in Inghilterra e contano di annunciare il giocatore del Southampton entro oggi. L'offerta di 18 milioni di euro, più il prestito di Victor Hugo, è stata accettata dagli inglesi, è impareggiabile. La Lazio ha fatto un tentativo disperato ieri, solo la volontà del giocatore peserà molto sul prossimo scenario. Potrebbe aver firmato nella notte con il Flamengo, per questo non resta che attendere le sue mosse.