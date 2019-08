Calciomercato Lazio, tutto fermo per Caicedo: resta senza rinnovo?

CALCIOMERCATO LAZIO - Periodo di stallo nel calciomercato della Lazio, ma anche nei rinnovi. Il caso più spinoso resta quello di Felipe Caicedo. Ancora non c’è stato l’incontro tra il calciatore e la società per prolungare il contratto in scadenza nel 2020. Situazione in standby, aspettando che una delle parti faccia la prima mossa. Difficile capire quando avverrà e chi giocherà d’anticipo: la sensazione è che si vada verso la permanenza del centravanti ecuadoriano senza prolungamento. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, la punta dovrebbe restare per un altro anno per poi essere libera a luglio del 2020 di accasarsi dove vuole.

I DETTAGLI - Le parti restano distanti con l'ex Espanyol che chiede un biennale a 2,5 milioni a stagione, neanche preso in esame dalla Lazio, che si è spinta a 2 più bonus. L'unico colloquio risale a inizio luglio, prima della partenza per Auronzo. Il numero venti spinge per essere preso maggiormente in considerazione: nella chiacchierata con Inzaghi, Felipe ha fatto valere i 7 gol segnati dall’inizio del 2019. Da qui la richiesta del mister alla dirigenza di provare a trattenerlo a Roma. A Formello sono arrivate solo due proposte interessanti, da Galatasaray e Boca Juniors, ma entrambe sono state rispedite al mittente. Difficile che le cose possano cambiare a meno che non arrivi un’offerta da parte di un club straniero, capace di convincere sia la Lazio (che lo valuta intorno ai 7 milioni) sia lo stesso Caicedo. In caso di cessione, i biancocelesti andrebbero alla ricerca di un rinforzo last-minute. A quanto pare il ds Tare avrebbe già bloccato l’eventuale sostituto.