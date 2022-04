Chelsea, Loftus – Cheek: “Mi sento come quando giocavo con Sarri”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ruben Loftus Cheek, nel corso di un’intervista riportata dal Daily Mail, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera soffermandosi in particolare sull’infortunio che lo ha costretto ad allontanarsi dal campo per diverso tempo. Un periodo buio per il centrocampista che però sembra essere ormai alle spalle, ora si sente in forma e in merito ha dichiarato: “Mi sento come quando giocavo molte partite, sono rinato. Come nella stagione al Palace o con Maurizio Sarri. Sento che il mister si fida di me e questo mi dà molta fiducia, significa molto”. L’inglese e Sarri hanno avuto il piacere di conoscersi al Chelsea, il tecnico toscano ha una buona considerazione di lui tanto da averlo proposto a giugno come possibile acquisto. Il contratto di Loftus Cheek è in scadenza nel 2024, il suo profilo è apprezzato da diversi club e in vista della sessione estiva di mercato è stato riaccostato anche alla Lazio. Chissà se sarà la volta buona e soprattutto, se il fatto di conoscersi già da tempo possa sbaragliare la concorrenza.

