Dietrofront del governo, sul salva-calcio vince Lotito. E ora...

Il salvacalcio firmato Claudio Lotito torna protagonista. Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano l'emendamento, bocciato in precedenza, tornerà in discussione nell'ambito dell'approvazione della legge di Bilancio. La norma, in particolare, prevederebbe che le società di calcio indebitate possano pagare tutto a rate nei prossimi 5 anni, senza sanzioni se non la multa del 3 per cento. Una sconfitta, scrive il quotidiano, per i ministri Abodi e Giorgetti, una clamorosa vittoria per Lotito.

