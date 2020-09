DIRETTA - Calciomercato Lazio, Bastos e Jony ai saluti. C'è Bornauw per la difesa

Dopo gli arrivi di Muriqi e Fares (si attende l'ufficialità per quest'ultimo), la Lazio si sta concentrando sul nuovo difensore da portare nella Capitale. L'identikit porta ad un profilo giovane ma allo stesso tempo pronto, perfetto anche per affrontare la Champions. Sfumato Kumbulla, difficile che si tenti il colpo Izzo o Otamendi. Acquistando un under 22 si lascerebbe un posto libero in più nella lista dei 25. In Germania, tutti gli indizi portano a Sebastian Bornauw, classe '99, centrale difensivo del Colonia. L'altro profilo è quello di Diogo Queiros in uscita dal Porto, anche lui classe '99 e reduce da un'ottima stagione al Mouscron.

LE USCITE - Prima di acquistare la Lazio dovrà cercare di vendere. Dopo la cessione di Badelj ufficializzata ieri, in partenza c'è sicuramente Bastos che ha offerte dalla Turchia da Besiktas e Basaksehir. Per lui sarebbe sbucata anche un'offerta dagli Emirati, più sostanziosa economicamente sia per la società che per il giocatore. In uscita anche Jony il cui futuro pare essere in Spagna. L'Osasuna è la favorita per un prestito gratuito con la divisione dell'ingaggio, ma anche Alaves e Getafe sono sul giocatore. Queste due cessioni sarebbero importanti anche per liberare due caselle nella lista che potrebbero essere occupate da Akpa Akpro e Djavan Anderson.

