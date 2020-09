Calciomercato Lazio, Tare cambia strategia per il difensore: ecco l'identikit

Inzaghi e Tare avrebbero concordato di puntare su un profilo giovane ma al tempo stesso affidabile, Ecco allora come cambia la strategia in casa Lazio per quel difensore che chiuderà il calciomercato della Lazio: sarà giovane, come vuole il ds Tare, ma dalle giuste garanzie e dunque già pronto, perfetto per le richieste di Inzaghi. Lo scrive questa mattina La Repubblica, che spiega il cambio di strategia a Formello. Se il rinforzo per il reparto arretrato dovesse avere più di 22 anni, nella lista da consegnare alla Lega per il campionato ci sarebbe un posto soltanto per Jony, Djavan Anderson e Kiyine.

