Calciomercato Lazio, Lombardi torna a Salerno: Kiyine per ora dice no

Cristiano Lombardi torna a Salerno. Lotito voleva riportarlo a tutti i costi in Campania, era una sua priorità, ha messo in atto un'intensa opera di convincimento ed è arrivato al suo obiettivo. L'esterno destro arriverà tra stasera e domani a Salerno e si metterà a disposizione di Castori. Operazione in prestito. Non solo Lombardi. Però. Probabile che anche Karo torni alla Salernitana, il difensore che nei giorni scorsi ha effettuato le visite mediche con la Lazio, può rientrare subito in granata. Mentre più complicata la situazione di Kiyine e Andre Anderson. Lotito vorrebbe che il marocchino tornasse all'Arechi, ma per ora il giocatore non ha dato il suo ok. Sofian vorrebbe rimanere alla Lazio o quantomeno in Serie A e al momento non ha dato il placet al rientro. I documenti sono pronti, mancano le firme, che arriveranno solo se Kiyine darà il sì al ritorno. Per Andre Anderson, invece, si valuterà nei prossimi giorni, bisognerà capire se l'ex Santos offrirà la sua dispnobilità a rivestirsi di granata.

TORNA ALLA HOME PAGE

FORMELLO - INZAGHI SODDISFATTO, ANNULLATA LA DOPPIA SEDUTA

VISITE MEDICHE PER FARES: "FORZA LAZIO"