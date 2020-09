DIRETTA - Calciomercato Lazio: la situazione tra i tanti nomi per la trequarti e le uscite

Archiviato il capitolo difensore, la Lazio ora può concentrarsi su altri colpi. In attesa dell'arrivo di Hoedt e della firma di Fares, Tare sta sondando il terreno per regalare un nuovo profilo offensivo a mister Inzaghi. Sulla lista del ds albanese c'è sempre il nome di Franco Vazquez. L'argentino questa sera prenderà parte alla spedizione in Ungheria con il suo Siviglia che si contenderà la finale di Supercoppa Europea con il Bayern Monaco. El Mudo non scenderà in campo dall'inizio, ma anche nei giorni scorsi Monchi ha smentito le voci di una trattativa con i biancocelesti. Normale poco prima di una partita così importante, ma l'ex Palermo resta un profilo da tenere sott'occhio. Anche il nome di Callejon fa gola alla Lazio. Inzaghi con lo spagnolo avrebbe una soluzione offensiva in più, che gli permetterebbe di cambiare modulo all'occorrenza. I profili nuovi accostati ai biancocelesti sono quelli di Juan Mata e Julian Draxler. Il centrocampista del Manchester United percepisce uno stipendio di 8 milioni, decisamente troppo per le casse di Lotito, ma l'ingaggio potrebbe essere spalmato su più anni. Il calciatore va in scadenza di contratto e ha 32 anni, sarebbe un profilo di esperienza adatto per la Champions. Discorso simile per Draxler, il cui nome era già spuntato a inizio agosto. Anche lui va in scadenza con il Psg e percepisce quasi 7 milioni, mentre il suo cartellino è valutato intorno ai 15. Cifre troppo alte che dovrebbero e potrebbero essere riviste in caso si volesse intavolare una trattativa. Restando in Serie A è Gaston Ramirez l'altro calciatore che potrebbe fare al caso della Lazio. Con gli arrivi di Keita e Candreva alla Sampdoria, l'uruguaiano non troverebbe molto spazio e la sua partenza si fa sempre più probabile. Potrebbe essere lui il colpo degli ultimi giorni di mercato.

LE USCITE - Il mercato in entrata della Lazio è però momentaneamente bloccato dalle uscite. Ormai da tempo si sta cercando di piazzare i giocatori in esubero. Su tutti Bastos che ha rifiutato l'offerta dell'Al Shabab ma resta in contatto con i turchi del Besiktas e del Basaksehir, le cui offerte però non soddisfano ancora il calciatore. La sua partenza sarebbe propedeutica, così come quella di Caicedo. L'ecuadoregno ha sempre una richiesta dall'Al Gharafa con cui però non è riuscito a trovare l'accordo giusto. Nel frattempo due squadre di Serie A, alla ricerca di una punta, stanno sondando il territorio per lui. Si tratta del Genoa e del Verona, con i gialloblù che vorrebbero un prestito. Ipotesi scartata dalla Lazio che, qualora non ricevesse l'offerta giusta, terrebbe il giocatore nella propria rosa.