Lazio - Fares, ufficialità rinviata: Spal nervosa e Cagliari a rischio

La Spal che aspetta nervosamente l'ufficialità e una Lazio impossibilitata a farlo. È il quadro che ha un unico protagonista, Mohamed Fares. Dopo aver assistito ad una trattativa lunghissima, ecco come per rispettare il parametro Figc dell’indicatore di liquidità, l'operazione per l'esterno sinistro in biancoceleste assume i contorni della telenovela. Il nervosismo in casa Spal, scrive La Repubblica, è crescente, anche perché il ds Zamuner, a catena, si vede impossibilitato ad annunciare Caleb Okoli per il medesimo motivo. La Lazio deve prima cedere un giocatore, non si scappa. E così Fares continua ad allenarsi a Formello, mentre rischia di restare fuori sabato per l'esordio biancoceleste a Cagliari.