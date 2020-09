Calciomercato Lazio, dopo Callejon spunta anche Mata: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non ha ancora chiuso la campagna acquisti. Lotito è stato chiaro: "Arriveranno altri acquisti". Se in difesa è pronto a sbarcare Hoedt, è sulla trequarti che Inzaghi si aspetta un colpo importante. Un nome che si possa alternare con Luis Alberto e Milinkovic, ma soprattutto un profilo internazionale. Se dalla Francia spunta il nome di Julian Draxler, il nuovo arrivo potrebbe invece parlare spagnolo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti continuano a spingere per José Callejon. Il calciatore, svincolatosi dal Napoli, voleva tornare in Liga, ma ha ricevuto solo l'offerta del Granada che non sembra averlo convinto. I biancocelesti, con l'aiuto di Reina, sono in pressing per provare a convincere l'ex numero 7 dei partenopei. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Juan Mata. Una suggestione per ora, ma il calciatore ha 32 anni ed è in scadenza con il Manchester United. Gli inglesi devono cederlo per evitare di perderlo a 0. L'ingaggio del giocatore è proibitivo (8 milioni a stagione), ma spalmandolo su più anni le cose potrebbero cambiare. In questo particolare calciomercato in piena pandemia nessuna cosa è scontata e tutto, ma veramente tutto, può succedere.

