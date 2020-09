Calciomercato Lazio, sondaggio del Verona per Caicedo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Verona è alla ricerca di un attaccante. Dopo l'addio di Pazzini, i veneti sono alla ricerca di un calciatore per rinforzare il reparto avanzato. Se Balotelli sembra vicino al Genoa, Antonio Sanabria potrebbe essere un'idea. L'Hellas vorrebbe il calciatore in prestito, ipotesi che il Betis ha già respinto. La punta è in vendita, ma solo a titolo definitivo. I gialloblù proveranno con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma gli spagnoli appaiono irremovibili. Situazione simile anche in casa Lazio per Felipe Caicedo, considerato al centro del progetto a meno che qualcuno non bussi con 7 milioni di euro. Come sottolinea l'edizione odierna de L'Arena, l'ex Espanyol piace molto al Verona che però vorrebbe provare a imbastire l'operazione solo con la formula del prestito. Lotito ha già chiuso a questa ipotesi e, l'affare Kumbulla, sicuramente non aiuta l'affare. Sull'ecuadoriano c'è anche il Genoa, oltre ai qatarioti dell'Al Gharafa, ma per il momento nessuno ha presentato a Formello l'offerta giusta per il centravanti. Qualora le cose non dovessero cambiare, il Panterone rimarrà a disposizione di Inzaghi che ne apprezza le qualità.

