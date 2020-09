Inter, Lukaku: "Imparai l'italiano guardando Jordan con la Lazio. E la nostra infanzia..."

Giocatore straordinario, formato e segnato da un'infanzia particolarissima. Romelu Lukaku è l'elemento più pregiato dell'Inter di Antonio Conte, ma non può non guardarsi alle spalle. A ciò che è stato. Ripartendo dai momenti più difficili, condivisi insieme a suo fratello Jordan, esterno sinistro della Lazio di Inzaghi. "Mio papà non ha avuto fortuna con i soldi. Un giorno, prima di andare a scuola, vidi mia madre fare un gesto che non ho mai più dimenticato. Prendeva il latte rimasto del giorno prima, aggiungeva l’acqua e poi lo riscaldava per darlo a noi bambini. Era la colazione che dovevamo fare io con mio fratello. Ero piccolo, andavo in prima elementare". E poi le "lezioni" di italiano, guardando le partite del fratello: "Giocare in Serie A era uno dei miei sogni. Mio fratello era nella Lazio e le sue partite le vedevo commentate in italiano. Quando sono arrivato all’Inter capivo tutto, però non parlavo bene", riporta la rassegna stampa di Radiosei.