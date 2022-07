DIRETTA - Calciomercato Lazio, Lotito e Sarri discutono gli altri obiettivi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Auronzo è allenamenti e preparazione atletica, ma anche possibilità di confronti sul futuro tecnico della Lazio. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Lotito e Sarri si sono visti più volte in questi giorni per continuare a parlare di mercato e di quali altri aggiustamenti fare nella rosa dopo i primi innesti messi a disposizione del mister. Durante la cena di sabato e il pranzo di domenica presidente e allenatore hanno parlato delle necessità della squadra: Sarri vorrebbe un centrocampista in più, servirebbe la partenza di Luis Alberto per avere Ilic o Vecino, tra i preferiti del mister. Lotito continua a lavorare per sbloccare Provedel, che intanto sta cercando di forzare la mano con lo Spezia. Inoltre, c'è anche la volontà di cercare un altro terzino sinistro, un profilo ancora sconosciuto il cui arrivo però sarebbe condizionato dall'uscità di Milinkovic - per questioni economiche - ma ancora di più a quella di Hysaj, per cui però non sono arrivate offerte. In uscita da registrare gli interessamenti di Sampdoria e Bruges rispettivamente per Escalante e Muriqi.