Europa League, Lazio squadra veterana: i numeri dei biancocelesti e di Sarri

Torna l'Europa League e stasera la Lazio, dopo la sconfitta contro il Galatasaray, è chiamata a dare una risposta all'Olimpico contro la Lokomotiv Mosca. I biancocelesti sono ormai una squadra veterana di questa competizione e quest'anno punteranno a spingersi fino in fondo. In panchina poi è arrivato un allenatore che ha già alzato questo trofeo nel 2019 con il Chelsea e che sa come affrontare il torneo nel migliore dei modi. I numeri certificano la forza della Lazio e di Maurizio Sarri.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra i club in gara quest'anno la Lazio è la squadra che ha disputato più partite da quando è nato il format Europa League nel 2009. I capitolini, al pari di Villareal e Salisburgo che quest'anno giocheranno la Champions, contano 71 apparizioni e 30 vittorie totali, pari al 42,2%. Anche i gol sono stati tanti, 107, una media di 1,5 a match. Il bilancio di Sarri invece è di 19 successi in 26 gare, solo Simeone ha una percentuale più alta (81% vs 73%).

