FORMELLO - Lazio, primo allenamento anti-Genoa: Luis Alberto ok

Tutti in gruppo, all'appello manca soltanto capitan Lulic. La notizia positiva di giornata è la presenza di Luis Alberto, ieri in clinica Paideia per dei controlli strumentali. Niente di grave per lo spagnolo, che si è allenato senza particolari problemi. Nel pomeriggio infatti, la Lazio si è ritrovata a Formello dopo le 24 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi, per cominciare a preparare la sfida col Genoa, in programma domenica alle 12.30. Per la gara di Marassi oltre a Lulic mancherà anche Luiz Felipe, fermato per un turno dal giudice sportivo. Aperto il ballottaggio fra Patric e Bastos per una maglia da titolare, con lo spagnolo che appare al momento in vantaggio. Inzaghi si porterà dietro fino alla fine anche il solito dubbio fra Correa e Caicedo, mentre in settimana verranno fatte delle valutazioni per quanto riguarda gli esterni. Lazzari potrebbe riprendersi il posto sulla destra, dopo le due esclusioni consecutive dal primo minuto. Sulla sinistra la prima opzione è quella di Jony, anche se non è escluso un impiego di Marusic da quella parte, così come successo a gara in corso contro l'Inter. La ripresa è fissata per domani nel pomeriggio.

Pubblicato il 18/2/20 alle ore 17:00