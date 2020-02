Genoa - Lazio, biglietti “bruciati”: il settore ospiti è già esaurito

Effetto Inter, effetto Scudetto. Affetto infinito. I tifosi della Lazio hanno risposto in massa, col lanciafiamme in una mano e la carta di credito nell'altra. Il Genoa non ha nemmeno fatto in tempo ad aprire la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti, che il settore era già esaurito. Bruciato. Andando sulla pagina di ListTicket relativa a Genoa - Lazio di domenica 23 febbraio (ore 12:30), si può notare come restino disponibili solo i biglietti delle tribune e della Gradinata Sud. I 2.032 posti riservati ai sostenitori biancocelesti sono già stati tutti assegnati, squagliati dall'amore e dalla calda passione dei laziali. La squadra di Inzaghi può stare tranquilla: in questo pazzo viaggio verso un sogno impossibile, enormemente più grande della qualificazione in Champions League, non sarà mai lasciata sola. La Lazio c'è, i laziali pure. “Non importa dove e quando giocherà”.

