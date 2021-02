Inter - Lazio, Leiva: "Vogliamo continuare la serie di vittorie, siamo concentrati"

A un'ora di distanza dall'inizio del match tra Lazio e Inter è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva: "Non dobbiamo pensare all'anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie di fila c'è tanta voglia di continuare a fare bene. L'Inter è forte, sarà una partita difficile perché è la favorita per lo scudetto ma li conosciamo bene e speriamo di fare una partita intensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ai rigori come nel 2019 in Coppa Italia, quando realizzai quello decisivo, però sono sicuro che dal dischetto Immobile si farebbe trovare pronto come sempre".

Il brasiliano è intervenuto anche a Sky Sport per parlare sempre del match con i nerazzurri: "Per noi questa è una chance di continuare a vincere. Siamo in buon momento, ma affrontiamo una squadra che secondo me è la favorita per vincere lo scudetto. Dobbiamo fare una partita perfetta per riuscire con un buon risultato. Scudetto? Noi pensiamo a rimanere lì in zona Champions, quello è il nostro obiettivo. Dovessimo vincere oggi, andremmo a sei punti dal Milan, però non pensiamo troppo avanti e continuiamo con la mentalità di provare a vincere ogni partita".