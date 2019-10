Italia - Grecia, probabili formazioni: Acerbi e Immobile ci credono

ITALIA - GRECIA, PROBABILI FORMAZIONI - Roberto Mancini è stato chiaro: "Proseguirò con l'alternanza Immobile-Belotti, è giusto far riposare uno e far giocare l'altro", ha detto il ct dell'Italia nella conferenza stampa pre-raduno. Manterrà la promessa, ma forse con piccolo cambio di gerarchie. Rispetto a come aveva sempre abituato, infatti, questa volta l'ex Lazio potrebbe optare per lanciare Immobile nella prima sfida in ordine temporale: quella contro la Grecia dell'Olimpico (sabato 12 ottobre, ore 20:45). Ciro è stato provato con Chiesa e Insigne ai suoi lati, Belotti potrebbe partire dunque dalla panchina. Il ballottaggio è aperto. Così come in difesa, dove Acerbi - dopo l'ottima prestazione contro la Finlandia - avrebbe delle chance di affiancare Bonucci ed essere preferito a Romagnoli. Il reparto dovrebbe poi essere completato da Donnarumma tra i pali e la coppia di terzini Spinazzola-D'Ambrosio. Il trio di centrocampo va invece verso la conferma dei titolarissimi Verratti-Jorginho-Barella. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Italia - Grecia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi (Romagnoli), Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile (Belotti), Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

