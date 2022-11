Juventus - Lazio, Milinkovic lascia il campo e i tifosi bianconeri...

TUTTOmercatoWEB.com

Che Milinkovic-Savic sia un sogno della Juventus da tempo non è una novità, che i tifosi approvino tantomeno. All'Allianz Stadium con la Juventus in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Kean Sarri decide inatti di sostiture il serbo, autore di una gara che lascia molto a desiderare, per far posto a Marcos Antonio. La reazione dei supporter bianconeri è però tutta in positivo per il Sergente. Mentre il 21 lasciava il campo per lui solo applausi scroscianti.