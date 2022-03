Lazio, Basic sparito dai radar di Sarri: ora spera nel riscatto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Aveva cominciato la sua avventura in biancoceleste in maniera positiva Toma Basic, utilizzato spesso da Sarri nelle rotazioni a centrocampo durante la prima parte di stagione, poi un netto dietrofront e il mister ha smesso di impiegarlo con continuità. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex Bordeaux ha fino a questo momento totalizzato 29 presenze con la maglia della Lazio di cui 21 in Serie A, gettoni che però sono stati collezionati principalmente tra settembre e dicembre: in quel periodo Luis Alberto era ancora in una fase di inserimento nei dettami tattici del centrocampo di Sarri e Basic è stato la prima alternativa, tra un girone di Europa League vissuto da titolare (con tanto di gol contro il Lokomotiv Mosca) e match di campionato importanti giocati dall'inizio, come successo contro l'Inter. Negli ultimi mesi l'inversione di marcia, con soli 47 minuti nelle ultime nove di Serie A e un'ultima presenza dal primo minuto risalente alla necessità della trasferta di Udine, quando mancavano sia Leiva che Luis Alberto. Adesso Basic cerca nuove occasioni a partire dal Sassuolo, il giocatore è rimasto agli ordini di Sarri durante la sosta per le nazionali e spera in un riscatto nelle ultime giornate, in vista ovviamente dei progetti a lungo termine del club.