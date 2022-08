Lazio - Bologna, le pagelle dei quotidiani: Immobile e Lazzari sugli scudi, ma...

Ciro e Manuel sono i migliori per distacco. Maximiano rimandato, ma quante insufficienze per una squadra costretta in dieci...

LAZIO BOLOGNA PAGELLE QUOTIDIANI - La Lazio di Maurizio Sarri inizia con una vittoria. I biancocelesti battono in rimonta il Bologna rispondendo al rigore di Arnautovic con l'autogol di De Silvestri e la rete del solito Ciro Immobile. Il capitano ieri ha regalato l'ennesima prova di personalità e carattere trascinando i suoi al successo. Insieme a lui sugli scudi anche Lazzari, apparso in assoluto il più in forma, complice anche la struttura fisica. Loro due, ma non solo, perché anche Provedel, Milinkovic, Luis Alberto e la difesa ricevono giudizi positivi. Netta la bocciatura per Maximiano, il suo errore dopo cinque minuti poteva costare carissimo. Sorprendono le tante insufficienze per una squadra che ha giocato 96' minuti in dieci uomini. Felipe Anderson, Zaccagni e Cataldi vengono rimandati con voti che oscillano tra il 5 e il 6. Ecco i voti dei principali quotidiani:

IL CORRIERE DELLO SPORT - Maximiano 4; Lazzari 8 (38' st Hysaj ng), Patric 7, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 6.5 (38' st Vecino ng), Cataldi 6 (20' st Luis Alberto 6,5), Basic ng (8' pt Provedel 6.5); Felipe Anderson 6 (38' st Cancellieri ng), Immobile 7, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 6.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maximiano 4; Lazzari 7,5 (38' st Hysaj ng), Patric 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5 (38' st Vecino ng), Cataldi 5 (20' st Luis Alberto 6,5), Basic ng (8' pt Provedel 7); Felipe Anderson 5,5 (38' st Cancellieri ng), Immobile 7.5, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 6.5.

IL MESSAGGERO: Maximiano 4; Lazzari 7,5 (38' st Hysaj ng), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6,5; Milinkovic-Savic 7 (38' st Vecino ng), Cataldi 6 (20' st Luis Alberto 6,5), Basic ng (8' pt Provedel 6,5); Felipe Anderson 5,5 (38' st Cancellieri ng), Immobile 7, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 7.

LA REPUBBLICA : Maximiano 4 - Lazzari 7.5 (38' st Hysaj 6 ), Patric 7 , Romagnoli 6.5 , Marusic 6.5 - Milinkovic 6.5 (38' st Vecino 6 ), Cataldi 5.5 (20' st Luis Alberto 6 ), Basic sv (8' pt Provedel 7 ) - Felipe Anderson 6 (38' st Cancellieri 6.5 ), Immobile 7.5 , Zaccagni 5 . All. Sarri 7 .

LIBERO: Maximiano 4; Lazzari 6.5 (38' st Hysaj), Patric 5.5, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 6.5 (38' st Vecino sv), Cataldi 5.5 (20' st Luis Alberto 6), Basic sv (8' pt Provedel 6); Felipe Anderson 5.5 (38' st Cancellieri sv), Immobile 7, Zaccagni 5. All. Sarri.

LA STAMPA: Maximiano 4; Lazzari 6,5 (38' st Hysaj), Patric 5,5, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6,5 (38' st Vecino sv), Cataldi 5,5 (20' st Luis Alberto 6), Basic sv (8' pt Provedel 6); Felipe Anderson 5,5 (38' st Cancellieri sv), Immobile 7, Zaccagni 5. All.: Sarri 6,5.

LA NAZIONE - Maximiano 4; Lazzari 6.5 (38' st Hysaj), Patric 5.5, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 6.5 (38' st Vecino sv), Cataldi 5.5 (20' st Luis Alberto 6), Basic sv (8' pt Provedel 6); Felipe Anderson 5.5 (38' st Cancellieri sv), Immobile 7, Zaccagni 5. Allenatore: Sarri 6.5.