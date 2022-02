Lazio, Cabral è solo l'ultimo: tutti i portoghesi nella storia biancoceleste

I PORTOGHESI ALLA LAZIO - Il rinforzo per Sarri arriva dal Portogallo e per la Lazio non è una novità. Storicamente spesso un calciatore portoghese ha indossato la maglia biancoceleste, Jovane Cabral, acquistato dallo Sporting Lisbona, è solo l'ultimo. Per la precisione il decimo. Calcolando solamente quei giocatori passati per la prima squadra, senza considerare la Primavera o le altre categorie giovanili, il feeling della Lazio con i portoghesi nasce già nel 1906, quando Dos Santos Francisco, che nella sua vita è stato sì calciatore ma anche scultore e pittore, per passione sceglie la prima squadra di calcio nata a Roma, lasciata poi nel 1908 per tornare in patria. Da quel momento, per i novant'anni successivi, nessun altro lusitano sbarca nella Capitale fino al 1998, quando Conceiçao e Couto scelgono la Lazio di Cragnotti per vincere in Italia e in Europa. L'attuale allenatore del Porto rimane fino al 2000 per poi ritornare nella stagione 2003-2004, il difensore invece resta senza interruzioni fino al 2005.

DA ELISEU ALLA COPPIA NETO-JORDAO - Nel luglio del 2009 la Lazio trova l'accordo con il Malaga per Eliseu, che non lascia il segno: poche apparizioni in campionato e in Europa League e un futuro lontano da Roma che pare segnato. A gennaio, infatti, saluta e va in prestito al Real Saragozza e in estate ritorna al Malaga. Nel gennaio 2013 è il turno di Pereirinha, svincolatosi dallo Sporting Lisbona. Fa parte della rosa che vincerà a maggio la Coppa Italia contro la Roma, ma anche lui non fa rimpiangere i tifosi al suo addio nel 2015. Nel 2014 tocca a un altro portoghese, sempre come rinforzo del mercato invernale: Helder Postiga. Sorte uguale, non brilla, si fa cinque mesi a Roma senza incidere e la Lazio a fine campionato non lo riscatta. Ci si riprova nell'estate 2017 con un pieno di made in Portogallo: il 31 agosto, nell'ultimo giorno di calciomercato, arrivano i giovanissimi Pedro Neto (2000) e Bruno Jordao ('98) e l'esperto Nani. I due baby non incantano e si perdono per strada, l'ex United riempie gli occhi con qualche colpo ma è impiegato poco da Inzaghi e dura solo un anno. In realtà, nel 2017 la Lazio acquista anche Jorge Silva, classe '99. È un rinforzo per le giovanili, poi nel 2019 fa il ritiro ad Auronzo con la prima squadra e nella stagione 20-21 viene inserito nella rosa di Inzaghi: solo presenze in panchina, l'esordio non arriva. Il 2022 è l'anno di Cabral, con la speranza che possa fare meglio dei suoi ultimi predecessori.